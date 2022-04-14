Російські банки можуть втратити половину капіталу за рік, – ЦБ РФ
Про це заявив перший заступник голови ЦБ РФ Дмитро Тулін, повідомляє російський Інтерфакс.
"Втрата половини капіталу банківського сектора виглядає на сьогоднішній день цілком ймовірним сценарієм, але нас не лякає", – сказав Тулін.
"До початку року на 1 січня капітал банківського сектора в загальному вимірі регуляторному становив близько 12,5 трлн рублів. Так званий запас капіталу або запас міцності по капіталу з усіма його різновидами та видами, він був близько 7 трлн рублів. Що це означає, таке зіставлення: запас 7 трлн проти капіталу 12,5 трлн рублів? Це означає, якби банки були однорідні з погляду фактичного показника достатності капіталу, то банки можуть втратити трохи більше половини свого капіталу внаслідок якоїсь кризи, удару і при цьому навіть дотримуватися обов'язкових нормативів достатності капіталу, тобто запас міцності здавався навіть якимось надмірним", – уточнив представник ЦБ РФ.
За його словами, ЦБ РФ поділився своїми підрахунками з російськими банками і деякі з них використали ці дані "в діалозі, листуванні з урядом, захищаючи свої інтереси".
"Вийшло, що цифри все одно потрапили в ЗМІ і не викликали ніякого переполоху. Був повний спокій. Тобто втрата половини капіталу банківського сектора – вона на сьогоднішній день є цілком ймовірним сценарієм, але нас не лякає", – сказав Тулін.
Голови російських банків "ВТБ" Андрій Костін та "Сбєрбанку" Герман Греф у середині березня направили на адресу прем'єр-міністра РФ Міхаіла Мішустіна листа, де представили оцінки потенційних збитків від участі у держпрограмах підтримки економіки: сукупні втрати двох найбільших банків, які перебувають під жорсткими санкціями, можуть становити майже 600 млрд рублів. У листі також зазначалося, що, за оцінкою Банку Росії, збиток банківської системи 2022 року становитиме від 3,5 трлн до 5,8 трлн рублів без урахування негативної переоцінки цінних паперів у вигляді близько 2 трлн рублів.