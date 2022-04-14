Dragon Capital через війну втратила складської нерухомості на $70 мільйонів, – Фіала

Загальні втрати Dragon Capital у сегменті складської нерухомості внаслідок російської агресії становлять близько $70 млн, втрачено третину складів у столичному регіоні

Про це повідомив гендиректор та засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала в інтерв'ю "Forbes Україна".

"Загалом у Києві та Київській області було 2 млн кв. м складської нерухомості. Згоріло 11 складів, або 400 тис. кв. м. Ми втратили у цьому регіоні 1/3 наших складів", – розказав Фіала.

Зазначається, що це три склади. Найбільший – у Стоянці (Київська область) площею майже 100 тис. кв.м, із них уціліло 7500 кв. м., але теж є пошкодження.

"Побудувати такий склад із нуля – це $600 за кв. м, тобто близько $50 млн. Приблизно така сама сума – товари орендарів. Лише один магазин Goodwine втратив товарів на $15 млн", – додав Фіала.

Також він повідомив, що згоріла половина складу в Бучі, його загальна площа 30 тис. кв. м. Також згоріла орендована Unilever чайна фабрика – це ще 10 тис. кв. м.

"Загальні втрати по складській нерухомості – десь $70 млн. Ми найняли профільну компанію, яка оцінить точні збитки", – зазначив Фіала.

Усі конструкції підуть на металобрухт. Потрібно зрозуміти, чи можемо ми використовувати основу підлоги або її потрібно буде робити з нуля.

"Після закінчення військових дій плануємо відновити ці склади, оскільки попит на них буде. Зараз починати будувати ризиковано, бо будь-якої миті може прилетіти ракета, а страховка під час війни не працює. Будівництво складу триватиме близько одного року", – зазначив Фіала.

Dragon Capital – одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних та приватних клієнтів. Компанія заснована у 2000 році в Києві. Одним із ключових напрямків діяльності компанії Dragon Capital є інвестиції у ринок нерухомості.

Управління портфелем комерційної нерухомості здійснює компанія Dragon Capital Property Management. Станом на грудень 2021 року під її управлінням знаходиться 31 об'єкт комерційної нерухомості, включаючи 14 об'єктів офісної, шість об'єктів торгової нерухомості та 11 логістичних комплексів, загальною площею 778 тис. кв. м.