Рішення Литви про відмову від російського газу буде довгостроковим, – міністр

Литва, яка на початку квітня повністю відмовилася від імпорту газу з Росії через військову агресію РФ в Україні, має намір закріпити це рішення в законодавчих актах, і це означає, що воно буде довгостроковим.

Про це заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, передає Інтерфакс-Україна.

"Усі документи готуються з приводу повної зупинки імпорту з Росії. У довгостроковій перспективі ми все одно закріпимо це і в правових актах", – сказав Крейвіс.

За словами міністра, наразі постачання російського газу до Литви неможливе, оскільки для цього не виділятиметься потужності трубопроводу.

Крейвіс повторив, що потужності Клайпедського терміналу зрідженого природного газу вистачить для всієї Литви, зокрема для найбільшого в країні імпортера природного газу – виробника азотних добрив Achema.

На початку квітня завод Achema оголосив, що найближчим часом не планує купувати газ у "Газпрому". До цього підприємство закуповувало російський газ, який транспортувався як трубопроводом, так і невеликими газовозами, замовленими у "НОВАТЕКу". Прийом вантажів останнього через Клайпедський СПГ-термінал було припинено на початку березня на тлі хвилі європейських санкцій проти РФ через повномасштабну війну проти України, що розв'язана Росією.

На початку квітня Крейвіс заявив, що уряд ухвалить "відповідні рішення" щодо тих компаній, які у майбутньому вирішать купувати російський газ.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа закликав до санкцій проти всіх банків РФ та ембарго на газ та нафту.