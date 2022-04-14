Шведська банківська група SEB зупинить платежі в Росію та Білорусь з країн Балтії

Дочірні банки шведської групи SEB в країнах Балтії з червня припинять обслуговування платежів до Росії та Білорусі та з цих країн у будь-якій валюті.

Як повідомили у шведському банку, таке рішення ухвалено з огляду на ризики, пов'язані з розв'язаною Росією війною проти України та посиленням санкцій щодо РФ та Білорусі, інформує Інтерфакс-Україна.

SEB уточнює, що після 31 травня регулярні платежі буде припинено автоматично.

Зазначається, що з червня банк забезпечуватиме платежі до Росії та Білорусі та з цих країн лише в тому випадку, якщо вони необхідні для забезпечення найважливіших державних функцій або відбуватимуться з метою гуманітарної допомоги або виплати пенсій.

Раніше ще одна шведська банківська група – Swedbank – прийняла рішення припинити платежі до Росії та Білорусі та з цих країн, дотримуючись усіх вимог санкцій Європейського союзу та Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).

Платежі до Росії та Білорусі будуть можливі до 20 квітня включно, платежі з цих країн – до 6 травня включно.

При цьому Swedbank залишає за собою право в окремих випадках робити винятки, наприклад, банк "продовжить обслуговувати платежі, які спрямовані на окремі соціально-громадські групи, – мова про клієнтів, які з цих країн отримують платежі, повязані з виплатою пенсії або допомоги".

Як повідомлялося, наприкінці березня банківська група SEB AB заявила про вихід з Росії з огляду на неможливість продовжувати свою діяльність в цій країні.

Зазначимо, що в Україні шведські групі належить невеликий "СЕБ корпоративний Банк".