Фінський виробник одноразового посуду Huhtamaki оголосив про припинення роботи в Росії
Як повідомляється на сайті компанії, вона вже припинила всі інвестиції в РФ після її вторгнення РФ в Україну.
"Huhtamaki вважає, що поточний розвиток ситуації та довгострокові перспективи в Росії завадять реалізації її стратегії зростання та довгострокових амбіцій в країні", – зазначається у повідомленні.
Компанії належить чотири виробничі підрозділи в Росії, де працює близько 700 людей. Російський ринок забезпечує близько 3% від загального обсягу продажів групи.
"Huhtamaki досліджуватиме ринок для пошуку потенційних покупців і продовжуватиме свою діяльність протягом цього перехідного періоду, за умови збереження ланцюжка поставок, з метою виконання своїх договірних та нормативних зобов’язань, а також для захисту працівників і клієнтів", – зазначається у повідомленні.
Huhtamaki – провідна світова компанія, яка займається постачанням екологічних рішень для упаковки. Вона працює в 38 країнах по всьому світу, а її штат нараховує 19 600 співробітників. Чисті продажі в 2021 році склали 3,6 мільярда євро.