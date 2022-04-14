МВФ знизить прогнози зростання світового ВВП на два роки, – Георгієва

Російсько-український конфлікт ризикує підірвати відновлення світової економіки від наслідків пандемії COVID-19, що погіршила перспективи більшості держав світу

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, передає Інтерфакс-Україна.

Вона закликала світові центробанки діяти рішуче, щоби взяти під контроль інфляцію до того, як зробити це буде складніше.

МВФ, який 18 квітня розпочинає щорічні весняні наради, знизить прогноз зростання світової економіки на поточний та наступний роки, заявила Георгієва. Наслідки пов'язаної Росією повномасштабної війни проти України змушують МВФ погіршити прогнози на 2022 рік для 143 країн, на які припадає 86% світового ВВП.

Серед держав, економічні перспективи яких погіршилися через військову агресію Росії проти України, – імпортери продуктів харчування та енергоресурсів у Європі, Азії, Африці та на Близькому Сході. Хоча зростання цін на сировину сприятливе для багатьох експортерів нафти, природного газу та металів, ці ж країни страждають від збільшеної невизначеності, і їх виграш не може компенсувати загальне послаблення світової економіки.

Георгієва також попередила, що пандемія COVID-19, яка була у фокусі уваги МВФ протягом останніх двох років, продовжується, і зберігається можливість появи нових штамів, у тому числі більш небезпечних, що створить додаткові економічні проблеми.

"Простіше кажучи, на нас чекає криза на тлі кризи. Ударні хвилі від вторгнення Росії в Україну, руйнування української економіки поширюються по всьому світу", – сказала Георгієва.

Зростання цін на продукти харчування та енергоносії разом із проблемами в ланцюжках поставок, викликаних пандемією, продовжують штовхати вгору інфляцію, яка вже досягла максимальних за 40 років рівнів у розвинених країнах.

МВФ очікує, що висока інфляція збережеться довше, ніж передбачалося раніше, зауважила Георгієва.

Вона додала, що перспективи світової економіки є виключно невизначеними, з урахуванням ризику ескалації військової агресії РФ та нових санкцій, і нинішній політичний клімат "є найбільш складним у нашому віці".