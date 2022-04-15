Євросоюз планує поетапну заборону на імпорт нафти з Росії, – ЗМІ

Євросоюз працює над поетапною відмовою від імпорту російської нафти.

Про це повідомляє видання The New York Times (NYT) із посиланням на неназваних європейських дипломатів та чиновників, передає Інтерфакс-Україна.

"Союз зараз рухається в напрямі такої поетапної заборони, яка дозволить дати час Німеччині та іншим країнам для того, щоб домовитися з альтернативними постачальниками", – пише газета.

NYT нагадує, що схожий підхід використовувався при запровадженні заборони на російське вугілля – чотири місяці на перехідний період. У Раді ЄС повідомляли, що ембарго на постачання вугілля з РФ, передбачене п'ятим пакетом санкцій, почне діяти із серпня 2022 року.

За даними газети, тему заборони на постачання нафти не винесуть на обговорення серед ЄС до проведення другого туру президентських виборів у Франції, який відбудеться 24 квітня. За словами чиновників, таке рішення ухвалено з метою "переконатися в тому, що вплив на ціни на газ не допоможе правому кандидату-популісту Марін Ле Пен і не підірве шанси на переобрання президента Емманюеля Макрона".

Раніше цього тижня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Рада ЄС продовжить дебати про санкції проти РФ, зокрема йдеться про нафту і газ, але поки що конкретного рішення не ухвалено.

"Потрібно буде оцінити наслідки цих санкцій для російської економіки, і ми продовжимо дискусії з метою визначити, що ми ще можемо запропонувати. Ні на що немає табу. Зокрема, включаючи санкції на нафту і газ. Навіть якщо сьогодні жодне рішення і не було прийнято", – сказав високий представник ЄС із закордонних справ у понеділок на пресконференції у Люксембурзі після засідання Ради ЄС із закордонних справ.