США заборонили обслуговування ще 10 літаків із Росії та Білорусі

Міністерство торгівлі США внесло ще 10 російських та білоруських літаків до списку повітряних суден, обслуговування яких заборонено через порушення правил експортного контролю США.

Про повідомляють у відомстві, передає Інтерфакс-Україна.



"Сьогодні Міністерство торгівлі США за сприяння Бюро промисловості та безпеки повідомило, що ще 10 повітряних суден, ймовірно, порушили заходи експортного контролю США, зокрема сім із них – комерційні літаки, які належать Білорусі або перебувають під її керуванням", – йдеться у повідомленні.



Так, до списку внесено сім літаків білоруської авіакомпанії Belavia, два лайнери належать авіапарку компанії Utair та один – російському "Аерофлоту".



Як повідомлялося, США заборонили обслуговувати 100 комерційних і приватних літаків, які використовує Росія. Ці повітряні судна продовжували літати до Росії після запровадження санкцій, порушуючи заходи щодо експортного контролю. Заборона обслуговування літаків, зокрема за кордоном, передбачає фактичне припинення міжнародних рейсів із Росії цих літаках.