Сербія планує зменшити залежність від газу з РФ

Сербія планує знизити свою залежність від російського газу, зокрема з осені 2023 року розпочати отримувати зріджений природний газ із Греції та природний газ із Азербайджану.

Про це заявила віцепрем'єрката міністерка гірничодобувної промисловості та енергетики Зорана Михайлович, передає пресслужба відомства.

"Сербія все ще залежить від одного постачальника. У нас є два напрямки газопостачання, але ми залежні від Росії. Наше сполучення з Болгарією, яке буде готове наступного року, дає нам можливість вести переговори та отримувати зріджений нафтовий газ (LPG) з Греції з вересня наступного року, підключатися до газу з Азербайджану, що зменшує нашу залежність", – зазначила вона.

За її словами, неможливо знати точно, якою буде ціна на газ, тому що на ринку відбуваються тектонічні зрушення.

"І питання у тому, яку ціну ми зможемо узгодити на переговорах з "Газпромом", але вона точно не буде такою, як раніше", – додала Михайлович.

Сербський договір з "Газпромом" спливає 31 травня. Він передбачає постачання 6 млн кубометрів газу на добу за $270 за 1 тис. кубометрів.

Азербайджанський газ у Європі нині купують Італія, Греція та Болгарія, обсяги поставок у 2021 році становили 8,1 млрд кубометрів. У 2022 році обсяг постачання становитиме до 10 млрд кубометрів. Азербайджан готовий збільшити обсяги постачання газу до Європи за наявності попиту та контрактів.