Сербія планує зменшити залежність від газу з РФ
Про це заявила віцепрем'єрката міністерка гірничодобувної промисловості та енергетики Зорана Михайлович, передає пресслужба відомства.
"Сербія все ще залежить від одного постачальника. У нас є два напрямки газопостачання, але ми залежні від Росії. Наше сполучення з Болгарією, яке буде готове наступного року, дає нам можливість вести переговори та отримувати зріджений нафтовий газ (LPG) з Греції з вересня наступного року, підключатися до газу з Азербайджану, що зменшує нашу залежність", – зазначила вона.
За її словами, неможливо знати точно, якою буде ціна на газ, тому що на ринку відбуваються тектонічні зрушення.
"І питання у тому, яку ціну ми зможемо узгодити на переговорах з "Газпромом", але вона точно не буде такою, як раніше", – додала Михайлович.
Сербський договір з "Газпромом" спливає 31 травня. Він передбачає постачання 6 млн кубометрів газу на добу за $270 за 1 тис. кубометрів.
Азербайджанський газ у Європі нині купують Італія, Греція та Болгарія, обсяги поставок у 2021 році становили 8,1 млрд кубометрів. У 2022 році обсяг постачання становитиме до 10 млрд кубометрів. Азербайджан готовий збільшити обсяги постачання газу до Європи за наявності попиту та контрактів.