Від початку війни організатори земельних аукціонів отримали понад 90 мільйонів

Із моменту введення воєнного стану в системі "Prozorro.Продажі" відбулося 524 аукціони з оренди та продажу земельних ділянок на загальну суму 90,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики із посиланням на данні "Prozorro.Продажі".

Загалом наразі в системі оголошено 4 993 аукціони із оренди та продажу землі. Ці лоти оцінюються в 1,42 млрд грн. Загальна площа земельних ділянок за ними – 27 276 га.

Аукціонів із оренди землі наразі в системі 3237 із загальною площею в близько 23 тис. га. Аукціонів із відчуження землі 1756, загальна площа такої землі становить майже 3400 га.

Зазначається, що зростання ціни на торгах становить у середньому 200%.

У Мінагрополітики наголосили, що успішно відбулося 2 093 земельних торги, із яких 329 перебувають на етапі укладення договорів.

Аукціонів, які стосуються суто с/г землі, в системі оголошено 3636: 2589 із оренди та 1047 із продажу. Ці лоти охоплюють площу ділянок в понад 25 тис. га, а оцінюються загалом у 431 млн грн.

Серед найактивніших організаторів за оголошеною вартістю лотів залишаються: Львівська, Київська, Закарпатська, Одеська та Івано-Франківська області.

Водночас у міністерстві нагадали, що 24 березня Верховна Рада дозволила не проводити аукціони з оренди с/г землі державної та комунальної власності на період воєнного стану. Але це не стосується всіх інших видів земель – операції з ними мають проводитись і далі у "Prozorro.Продажі". Крім того, ці зміни не впливають на приватних осіб – вони, як і раніше, мають змогу оголошувати в системі "Prozorro.Продажі" торги з продажу та оренди с/г землі.