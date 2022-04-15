Друге з найбільших рейтингових агентств анонсувало дефолт Росії

Якщо до 4 травня РФ відмовиться провести виплати за державними облігаціями у належній валюті, це означатиме дефолт емітента.

Про це йдеться у заяві міжнародного кредитного агентства Moody's, передає ЕП.

"4 квітня Росія здійснила платежі за двома облігаціями з терміном погашення у 2022 і 2042 роках в рублях, а не в доларах США, що являє собою зміну умов платежів в порівнянні з початковими контрактами на облігації", – йдеться в повідомленні.

Наразі РФ має час до 4 травня, тобто до кінця пільгового (грейс) періоду, щоб виконати умови контрактів.

Зазначається, що облігаційні контракти не передбачають погашення в будь-якій іншій валюті, крім доларів. Хоча після 2018 року РФ випускала єврооблігації з рублевою опцією погашення за виняткових умов. Водночас це не стосується бондів Росія-2022 та Росія-2042.

Ці випуски можуть дозволяти погашення лише в інших твердих валютах – долар, євро, фунт або швейцарський франк. Moody's вважає, що "інвестори не отримали контрактну обіцянку в іноземній валюті в день сплати".

Як повідомлялося, раніше Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинги Росії в іноземній валюті до "вибіркового дефолту" через намір здійснити виплати за євробондами в рублях. S&P зазначало, що РФ оголосила про ці виплати 4 і агентство не очікує, що інвестори зможуть отримати свої кошти у валюті протягом 30-денного пільгового періоду.