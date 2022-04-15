Влада Києва не підвищуватиме тарифи на гарячу воду до 31 травня, – Кличко

Київ залишить тарифи на гарячу воду та теплову енергію на її приготування на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко після засідання Київської міської ради, передає пресслужба КМДА.

"Сьогодні, в умовах воєнного стану, коли люди опинились у складному фінансовому становищі, ми ухвалили важливе рішення щодо надання комунальних послуг у столиці. Це рішення забезпечить застосування до 31 травня тарифів на гарячу воду та теплову енергію для її приготування на рівні минулого опалювального сезону. Тобто ми подовжимо дію цих тарифів, не підвищуючи їх", – наголосив він.

Кличко нагадав, що міській владі вдалося стримати тарифи на тепло і гарячу воду в опалювальному сезоні 2021-2022 років – попри значне зростання витрат на виробництво цих послуг. Тож сьогодні, в складних для держави і людей умовах, місто продовжує стримувати тарифи.

Подальше корегування вартості буде залежати від ціни на газ, що встановлять на рівні держави, додав мер столиці.