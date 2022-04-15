Влада Києва не підвищуватиме тарифи на гарячу воду до 31 травня, – Кличко
Про це заявив міський голова Віталій Кличко після засідання Київської міської ради, передає пресслужба КМДА.
"Сьогодні, в умовах воєнного стану, коли люди опинились у складному фінансовому становищі, ми ухвалили важливе рішення щодо надання комунальних послуг у столиці. Це рішення забезпечить застосування до 31 травня тарифів на гарячу воду та теплову енергію для її приготування на рівні минулого опалювального сезону. Тобто ми подовжимо дію цих тарифів, не підвищуючи їх", – наголосив він.
Кличко нагадав, що міській владі вдалося стримати тарифи на тепло і гарячу воду в опалювальному сезоні 2021-2022 років – попри значне зростання витрат на виробництво цих послуг. Тож сьогодні, в складних для держави і людей умовах, місто продовжує стримувати тарифи.
Подальше корегування вартості буде залежати від ціни на газ, що встановлять на рівні держави, додав мер столиці.