"Укренерго" запустило нову високовольтну лінію вартістю понад 500 мільйонів

НЕК "Укренерго" на заході України завершила будівництво та включила у роботу лінію класом напруги 330 кВ.

Як повідомляє пресслужба компанії, вона стала першим енергооб’єктом в енергосистемі, завершеним та введеним у роботу в умовах війни.

Спорудження лінії було передбачене 10-річним планом розвитку системи передачі. Будівництво тривало 17 місяців.

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, компанія зосередилася на двох пріоритетних напрямках роботи: швидке відновлення пошкодженої ворогом мережі та завершення проєктів по розбудові інфраструктури у регіонах, де є можливість це зробити.

"Вже сьогодні ми відновили 60% об’єктів на звільнених Київщині, Чернігівщині і, незважаючи на воєнний стан, завершили будівництво нової високовольтної лінії. Ця лінія є важливим елементом у підвищенні надійності роботи енергосистеми в умовах синхронної роботи з ENTSO-E та майбутнього розширення експортно-імпортних поставок електроенергії між Україною та Європою", – сказав він.

Вартість реалізації проєкту склала 546 млн грн (без ПДВ). Водночас, зазначається, що завдяки конкуренції на тендері, а також переважно завдяки оптимізації проєктних рішень вдалося зекономити майже 20% (134 млн грн) коштів від початкової вартості проєкту.

Джерелом фінансування були тарифні кошти "Укренерго" та дохід компанії від продажу доступу до міждержавних перетинів.

У компанії наголосили, що нова високовольтна лінія вже сьогодні підвищує надійність функціонування мережі та електропостачання споживачів західного регіону, зокрема, забезпечує потреби поступово зростаючого споживання електроенергії в ньому. Це пов’язано з релокацією бізнесу з лівобережної частини України у західні області. Також нова лінія разом із раніше встановленим обладнанням суттєво підвищує надійність живлення споживачів та промисловості всієї Чернівецької області.

Крім того, завдяки новій лінії підвищується надійність роботи Дністровської ГАЕС в насосному та генераторному режимах трьома гідроагрегатами в нормальній схемі, а з урахуванням майбутнього будівництва ще однієї ПЛ 330 кВ – чотирма гідроагрегатами.