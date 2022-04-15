Австрійський концерн Andritz припинив постачання обладнання для промисловості в Росію

Австрійський машинобудівний і технологічний концерн Andritz оголосив про припинення нових операцій в Росії.

В компанії повідомили, що постачання продукції припинено до окремого повідомлення, інформує Deutsche Welle.

Причиною такого рішення концерн назвав розв’язану Росіює війну проти України та міжнародні санкції, накладені на Росію.

"(Andritz, – ред.)засуджує вторгнення в Україну, яке призвело до руйнування інфраструктури та загибелі людей", – йдеться у заяві.

Andritz AG – група компаній розробників та виробників високотехнологічних систем і постачальників обладнання для целюлозно-паперової промисловості, гідроенергетики, сталеобробної промисловості, а також обладнання, що покриває повний спектр технологій, продуктів та послуг для механічного та термічного поділу сумішей для нафтової галузі, переробки нафтшламів, очищення бурових розчинів, а також гірничої галузі, збагачення руд, хімічної та нафтохімічної промисловості, металургійної галузі, харчової промисловості та водоочисних споруд. Партнером компанії є Siemens.