Суд відправив Медведчука під варту

Личаківській районний суд Львова обрав народному депутату Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба суду у Facebook.

"За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя залишив підозрюваному Медведчуку Віктору Володимировичу обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за клопотанням сторін кримінального провадження, розгляд клопотання здійснено в режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення.

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, зокрема про державну зраду.

Тільки 12 квітня правоохоронці під час спецоперації затримали Медведчука.

Співробітники СБУ 11 травня 2021 року провели обшуки в особняку народного депутата (фракція "Опозиційна платформа – За життя"), лідера Всеукраїнського громадського руху "Український вибір – право народу" Віктора Медведчука, його найближчого соратника Тараса Козака та в офісі партії "ОПЗЖ ".

Після цього Медведчуку та Козаку було повідомлено про підозру у справі про державну зраду та замах на заволодіння природними ресурсами за статтями 111 та 348 Кримінального кодексу.

У частині заволодіння природними ресурсами йдеться про незаконну передачу окупаційним властям у 2015 році документації на родовище "Глибоке" на шельфі Криму, запаси якого оцінюються у 38 млрд грн. За даними слідства, Медведчук перереєстрував спецдозвіл використання надр за російським законодавством за допомогою кума Володимира Путіна та віце-прем'єра РФ Дмитра Козака. У частині розслідування про держзраду Медведчука звинувачують у тому, що він передавав через Козака владі Росії дані про українські військові підрозділи. Крім того, Медведчук та Козак організували схему вербування громадян України на користь РФ серед трудових мігрантів.

8 жовтня 2021 року Офіс генпрокурора повідомив Медведчуку про нову підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014 – початку 2015 року.