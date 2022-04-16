Французька компанія L’Occitane закриває магазини та онлайн-продажі в РФ

Французька косметична компанія L’Occitane засуджує вторгнення РФ в Україну та закриває магазини на території Росії, також припиняються онлайн-продажі продукції компанії.

Про це йдеться у заяві компанії у Facebook.

"Ми сильно засуджуємо невиправдане вторгнення Росії в Україну. Враховуючи величезні людські страждання, спричинені загостреним воєнним конфліктом в Україні ми вирішили закрити наші магазини й онлайн-продажі в Росії", – зазначили в пресслужбі.

У компанії наголосили, що раніше група значно скоротила бізнес-операції в РФ, призупинила плани з інвестицій та розширення, а також припинила продажі до Росії.

"Що стосується України, ми твердо віддані нашому партнеру-дистриб'ютору та його співробітникам. Ми підтримуємо з ними постійний зв'язок і допомагаємо, щоб постраждалі могли дістатися безпечних місць. Крім того, ми платитимемо зарплату співробітникам нашого партнера-дистриб'ютора в Україні", – додали в L’Occitane.