Французька компанія L’Occitane закриває магазини та онлайн-продажі в РФ
Про це йдеться у заяві компанії у Facebook.
"Ми сильно засуджуємо невиправдане вторгнення Росії в Україну. Враховуючи величезні людські страждання, спричинені загостреним воєнним конфліктом в Україні ми вирішили закрити наші магазини й онлайн-продажі в Росії", – зазначили в пресслужбі.
У компанії наголосили, що раніше група значно скоротила бізнес-операції в РФ, призупинила плани з інвестицій та розширення, а також припинила продажі до Росії.
"Що стосується України, ми твердо віддані нашому партнеру-дистриб'ютору та його співробітникам. Ми підтримуємо з ними постійний зв'язок і допомагаємо, щоб постраждалі могли дістатися безпечних місць. Крім того, ми платитимемо зарплату співробітникам нашого партнера-дистриб'ютора в Україні", – додали в L’Occitane.