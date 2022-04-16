У monobank стався технічний збій (оновлено)

У віртуальному банку monobank стався технічний збій.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

За його словами, орієнтовно робота сервісів відновиться за годину.

"У нас технічний збій. Орієнтовний час відновлення – одна година. Вибачте", – написав він.

Пізніше, за 45 хвилин, Гороховський повідомив, що робота банку відновилася. "Піднялися! Вибачте", – зазначив він. Водночас, що стало причиною збою, банкір не уточнив.

Мобільний банк monobank у січні 2017 року заснували колишні топменеджери "Приватбанку" Роман Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією "Універсал Банку", який серед входить до групи "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка.



Станом на кінець 2021 року кількість клієнтів monobank становила 5 млн осіб.