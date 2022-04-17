Зеленський оголосив про держпрограму відновлення зруйнованого житла для військових та працівників бюджетної сфери

Президент України Володимир Зеленський оголосив про державну програму будівництва житла для тих, хто втратив його внаслідок окупації, а також для військових, правоохоронців, вчителів та інших працівників бюджетної сфери.

Про це Зеленский заявив у відеозверненні.

"На першому етапі тимчасовим житлом мають бути забезпечені переселенці – ті, чий будинок зруйнований війною. Тимчасовим – поки не відновимо їхнє житло. Або поки люди не отримають компенсацію – квадратними метрами чи грошима", – сказав Зеленський.

За словами президента, на другому етапі "відновлюємо те, що окупанти намагалися знищити – усі міста, громади, які постраждали".

"А на третьому етапі – забезпечимо житлом усіх, хто захищав нашу державу, хто працював чи працює на користь суспільства, а власного житла не мав. Не може бути такого, що людина віддає все, життя військовій службі, а виходить на пенсію, не маючи" власної квартири", – сказав Зеленський.

"Вірю, що нам вдасться не лише відновити зруйноване, а й відновити справедливість для тих, чиє право на житло було порушено", – наголосив він.