Порти Бельгії припиняють обслуговувати комерційні кораблі під російським прапором

Починаючи з 17 квітня порти Бельгії припинять обслуговування комерційних кораблів під російським прапором, із дотриманням певних виключень, що передбачені рішенням ЄС.

Така інформація оприлюднена на сайті адміністрації одного з найбільших в Бельгії порту Антверпен, передає Укрінформ.

"На основі правил Європейського союзу була розроблена дорожня карта для заборони заходу кораблів під російським прапором до портів Бельгії. Ця дорожня карта буде імплементована з неділі, 17 квітня", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, мережа морської транспортної інформації (Maritime Information Crossroads), отримує перелік російських суден, що заходять у бельгійські порти, та уважно відстежують такі заходи. Дозволи надаються лише конкретним кораблям, які прямують до конкретних портів, у визначений точний час та для перевезення товарів, що позначені в офіційному дозволі.

Адміністрації портів несуть відповідальність за виконання цих правил. Для кожного російського судна, що прибуває у порт, його адміністрація зобов’язана запросити докази того, що це конкретне судно перевозить дозволений вантаж. Повністю заборонено перевезення товарів так званого "подвійного призначення".

За європейським правилами застосування санкцій, до таких дозволених товарів можуть належати природний газ, нафта, вугілля та інші види твердого палива, всі фармакологічні товари, медикаменти, сільськогосподарська та харчова продукція (наприклад, зерно), добрива та гуманітарна допомога. Ці правила будуть чинними до 10 серпня 2022 року.

Як зазначає адміністрація, порт Антверпена не має значного товарообігу з Україною. У той самий час, за підсумками 2021 року росія була п’ятим за значенням торговельним партнером із загальним обсягом вантажних перевезень у 11,6 мільйонів тон.