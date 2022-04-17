Євросоюз додатково виділяє 50 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для українців
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Європейський союз виділяє додаткові 50 млн євро на гуманітарну допомогу для підтримки нужденних українців.
Про це повідомляє Управління гуманітарними проектами ЄС.
"ЄС виділяє ще 50 мільйонів євро у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки нужденних українців. Це нове фінансування забезпечить надання послуг екстреної медичної допомоги, безпечної питної води, притулків, грошової допомоги, підтримки у боротьбі з гендерним насильством", – сказано в повідомленні.
Пізніше глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас уточнив, що новий пакет допомоги від ЄС буде спрямований на задоволення найгостріших гуманітарних потреб.