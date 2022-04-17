"Приват24" буде недоступним до завтрашнього ранку через проведення планових робіт

"Приватбанк" із 23:00 17 квітня до 08:00 18 квітня проведе черговий етап планових регламентних робіт у "Приват24", які необхідні для безпечної та якісної роботи сервісів.

Про це йдеться в повідомленні банку. Під час проведення робіт додатки та web-версія "Приват24" будуть недоступні. Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої "Приват24" в процесі стабілізації роботи сервісів. У банку нагадали, що: надіслати переказ з картки на картку можна через сайт https://privatbank.ua/sendmoney

поповнити мобільний – тут: https://privatbank.ua/popolnenie-mobilnogo

сплатити комуналку – на гарячій лінії 3700 Банкомати та платіжні термінали працюють без змін.

Автор: Галина Ялівець