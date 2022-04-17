Порти Євросоюзу припинили обслуговувати російські кораблі

17 квітня у всіх державах Європейського союзу, які мають морські або річкові порти, почала діяти директива ЄС про заборону входу до портів кораблів, що пов'язані з РФ.

П’ятий пакет санкції ЄС містить норму про те, що вхід до морських і річкових портів заборонений для всіх суден, зареєстрованих під російським прапором, передає Європейська правда.

Як порахували у Єврокомісії, наразі діє 2 873 торгівельних корабля з російським прапором, усі вони потраплять під санкції. Зміна формальної реєстрації не допоможе обійти цю санкцію: рішення ЄС поширюється також на усі кораблі, що позбавилися російського прапора після 24 лютого 2022 року.

Існує загальноєвропейський виняток з цього правила – рішення не буде поширюватися на ті кораблі, що опинилися у скруті – наприклад, подали сигнал SOS (Mayday). Рішення про допуск таких кораблів буде ухвалюватися індивідуально.

Також державам-членам дозволено ухвалювати обгрунтовані винятки, як-то для суден, які перевозять енергоносії, продукти харчування та фармацевтичні препарати до країн ЄС.

Деякі держави, наприклад Естонія, окремо наголошують, що заборона буде стосуватися також приватних яхт та пасажирських суден, що не перевозять комерційний вантаж. В Естонії вирішили, що норма діятиме для кораблів понад 15 метрів довжиною, розрахованих на 12 людей та більше.