"Укрметалургпром" припиняє участь у Worldsteel, доки російські компанії продовжують бути в організації

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" припиняє участь у всіх органах Світової асоціації виробників сталі Worldsteel, доки російські асоціації та компанії продовжують брати участь у діяльності організації.

Про це йдеться у зверненні голови "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова до голови виконавчої ради директорів Worldsteel Саджана Джиндала та гендиректора асоціації Есуну Басону, передає Інтерфакс-Україна.

У зверненні констатується, що війна проти України триває вже понад півтора місяці, і за цей час росіяни продемонстрували найгірші сторони своєї поведінки, руйнуючи житлові квартали, лікарні, школи та дитячі садки, знищуючи тисячі невинних людей – весь світ вражений їхніми звірствами у Бучі, Бородянці, Краматорську та інших українських містах. Багато країн підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії, причому не лише військовими постачаннями, а й санкціями проти російського режиму, а багато міжнародних організацій вирішили негайно призупинити участь Росії у діяльності своїх органів.

"Ми сподівалися, що Worldsteel, як найбільша і респектабельна світова сталеливарна спільнота, наслідуватиме вищезгадані міжнародні організації таі призупинить членство російських асоціацій і компаній, але, на жаль, ми бачимо, що представники країни-агресора продовжують брати участь у всіх заходах Worldsteel", – йдеться в листі.

З огляду на це, "Укрметалургпром", як уповноважений представник української сталеливарної спільноти, не збирається брати участь у жодному заході, в якому беруть участь представники Росії. "Укрметалургпром" припиняє свою участь у всіх органах Worldsteel, поки російські асоціації та компанії продовжують брати участь у діяльності WorldSteel.

"Звичайно, кожен член "Укрметалургпрому" повинен прийняти самостійне рішення про продовження або призупинення своєї участі у Worldsteel, поки російська сторона буде присутня на зустрічах Worldsteel та інших заходах, але, як було сказано вище, сама Асоціація припиняє своє членство у Worlsteel. Ми сподіваємось, що Worldsteel перегляне свою позицію щодо ситуації та ухвалить правильні рішення, щоб дати можливість українським та іншим цивілізованим асоціаціям та компаніям металургійної галузі повернутися до активної участі у діяльності Worldsteel", – резюмується заяві "Укрметалургпрому".

Раніше "Укрметалургпром" від імені всіх металургів та гірників України звернувся Worldsteel із закликом виключити з її членів усі російські компанії.

World Steel Association (Worldsteel) об'єднує близько 160 металовиробників (включно з 9 із 10 найбільших компаній світу), національні та регіональні індустріальні асоціації та дослідницькі інститути. Членами Worldsteel виробляється близько 85% усієї сталі у світі.

Статус повноправного члена Worldsteel із українських компаній має "Метінвест".