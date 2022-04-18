Вимушені переселенці зможуть оформити соціальну допомогу в "Дії" з 20 квітня

Вимушені переселенці з 20 квітня зможуть оформити соціальну допомогу в "Дії", а для людей, яких будуть евакуйовувати з районів бойових дій, розгорнуть спеціальні пункти допомоги одразу на залізничних станціях.

Про це розповів у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформуючи про соціальну допомогу, яку можуть отримати українські громадяни, передає Укрінформ.

"Кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання. Щомісячно це 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже від середи – в "Дії", – сказав Зеленський.

Крім цього, зазначив він, триває евакуація людей із районів, охоплених бойовими діями. Уряд розгортає спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей і надання грошової допомоги одразу на залізничних станціях та вокзалах, повідомив Зеленський.

Він нагадав, що триває збір заяв через "Дію" щодо зруйнованого чи пошкодженого житла, і закликав українських громадян обов'язково подавати заяви, якщо втратили квартиру, будинок або якщо їх домівки пошкоджені обстрілами.

Президент також закликав роботодавців намагатися залучати переселенців до роботи.

"Зараз кожне збережене й кожне додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні. За кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці. Це 6,5 тис. грн. Заяву також можна буде подати на порталі "Дія", – сказав глава держави.

Міністерство соціальної політики розпочало фінансування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. На виплати вже спрямували майже 578 млн грн.

На початок квітня в органах соціального захисту було зареєстровано 260 тис. внутрішньо переміщених осіб.