Україна просить країни "Великої сімки" $50 мільярдів на покриття дефіциту бюджету, – радник ОП

Україна звернулась до країн "Великої сімки" щодо фінансової допомоги на $50 млрд.

Про це повідомив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі телемарафону, передає liga.net.

Кошти мають піти на покриття дефіциту бюджету.

"Цей дефіцит треба фінансувати. Якщо ви подивитеся, на пів року – приблизно $50 млрд нам треба, щоб забути про цю проблему", – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський звернувся до країн G7 з проханням допомогти закрити ці діри. Паралельно задіяно ще кілька треків, серед яких залучення грошей на міжнародних ринках з нульовим купоном і перерозподіл спеціальних прав запозичень у Міжнародному валютному фонді.

"Головні видатки у нас – це наше військо і все, що стосується соціальної сфери. Щоб підтримувати одне й інше, нам потрібна підтримка партнерів", – сказав Устенко.

Переговори щодо цього мають активізуватися наступного тижня, коли у Вашингтоні відбуватимуться весняні зустрічі МВФ і Світового банку.