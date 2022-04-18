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Україна просить країни "Великої сімки" $50 мільярдів на покриття дефіциту бюджету, – радник ОП

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Україна звернулась до країн "Великої сімки" щодо фінансової допомоги на $50 млрд.

Про це повідомив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі телемарафону, передає liga.net.

Кошти мають піти на покриття дефіциту бюджету. 

"Цей дефіцит треба фінансувати. Якщо ви подивитеся, на пів року – приблизно $50 млрд нам треба, щоб забути про цю проблему", – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський звернувся до країн G7 з проханням допомогти закрити ці діри. Паралельно задіяно ще кілька треків, серед яких залучення грошей на міжнародних ринках з нульовим купоном і перерозподіл спеціальних прав запозичень у Міжнародному валютному фонді.

"Головні видатки у нас – це наше військо і все, що стосується соціальної сфери. Щоб підтримувати одне й інше, нам потрібна підтримка партнерів", – сказав Устенко.

Переговори щодо цього мають активізуватися наступного тижня, коли у Вашингтоні відбуватимуться весняні зустрічі МВФ і Світового банку.

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • Mikhail F
    когда беженцам платят 2000 грн. судьи получают по 150 тыс. грн. в мес!! честным судьи можно и такие деньги платить но только результат их работы - самая большая коррупция в Европе, Наплодили 30000 Сбушников, 20000 прокуроров 200000 ментов - а мариуполь защищают пару сотен добровольцев с Азова!!!
  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Видатки бюджету 2021 - 1 трлн 347 млрд грн.

    50 млрд. баксів * курс 30 = 1 трлн 500 млрд. грн.

    Вони хочуть, щоб G7 профінансувало усі видатки? Якби там не було, а доходи теж якісь є, та й багато яких програм можна урізати і гроші на армію перенаправляти. Мовчу про усілякі видатки типу "спецпенсій", "оздоровчих" і т.д. для прокурорів, ментів, суддів, чинуш - зараз усім непереливки, деякі люди взагалі без роботи залишилися.
  • Ярослав Волохов
    Отут і починається найцікавіше. Хочете грошей - доведеться провести чесний конкурс на голову НАБУ, на антикорупційного прокурора, довести до кінця судову реформу, можливо розширити повноваження антикорупційних органів.

    Ох, хочу я побачити скривлені пики наших керманичів, коли їм озвучать умови. І доведеться ж наступити на горло своїм рожевим корупційним мріям. Бо більше ніхто нам грошей не дасть. Навіть під кінські відсотки. Ринок позик для воюючої країни наглухо закритий.
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