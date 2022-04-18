На Полтавщині викрили масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви, – ДБР

Під час розслідування справи щодо державної зради екснардепа Іллі Киви, працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні", – йдеться у повідомленні.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.

За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.

"Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України", – зазначили правоохоронці.

Крім того, плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно.