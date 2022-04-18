На Полтавщині викрили масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви, – ДБР
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні", – йдеться у повідомленні.
Наразі перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.
За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.
"Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України", – зазначили правоохоронці.
Крім того, плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно.