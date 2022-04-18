Світову економіку цьогоріч чекає стагфляція, – прогноз FT та Брукінгського інституту

Світову економіку цьогоріч чекає стагфляція (спад активності за високої інфляції), оскільки збройне вторгнення Росії в Україну обмежило відновлення економіки після пандемії коронавірусу.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Financial Times спільно з експертами Брукінгського інституту, передає Інтерфакс-Україна.



Експерти зазначають, що більшість країн зіштовхнеться зі зростанням цінового тиску, ослабленням ВВП та падінням ділової та споживчої довіри.



За словами старшого наукового співробітника Брукінгського інституту Есвара Прасада, поточний рік може стати "складним періодом геополітичних перегрупувань, стійких збоїв у поставках, а також волатильності на фінансових ринках, причому фоном для цього буде зростаючий інфляційний тиск і відсутність простору для маневру в політиці".



Зведений індекс активності, що розраховується FT та Брукінським інститутом, показує суттєву втрату імпульсу до зростання з кінця 2021 року в економіках розвинених країн та emerging markets при зниженні рівнів довіри та спаді на фінансових ринках. Серйозні труднощі чекають як на США, так і на Китай, і на Європу, заявив Прасад.



Хоча споживчі витрати в Штатах залишаються сильними, а ринок праці повернувся до доковідних умов, висока інфляція є серйозною проблемою для Федеральної резервної системи (ФРС), частиною якої є підтримання цінової стабільності. У березні інфляція у США досягла 8,5% у річному вираженні, що є максимумом із грудня 1981 року.



"Є реальний ризик, що ФРС втрачає контроль над інфляцією, і їй, можливо, доведеться посилювати політику ще швидше, ніж вона сигналізувала. Це несе у собі загрозу різкого уповільнення економічного зростання у 2023 році", – зазначає Прасад.



Проблеми Китаю пов'язані зі стратегією "нульової толерантності" влади КНР до COVID-19. Карантинні заходи, введені в ряді регіонів країни, у тому числі жорсткий локдаун у Шанхаї, загрожують послабити споживчі витрати, інвестиції та виробництво, тоді як очікуване пом'якшення монетарної політики посилить довгострокові ризики для фінансової стабільності.



У випадку Європи серйозні ризики для економіки є війна в Україні, яка зачіпає її більше за інших, а також спроби регіону скоротити залежність від експорту енергоресурсів з РФ.



Прасад наразі не бачить швидких рішень цих проблем.



"Щоб утримати глобальну економіку на прийнятній траєкторії зростання, будуть потрібні узгоджені дії для подолання основних викликів, у тому числі, заходи з обмеження викликаних пандемією проблем, кроки для придушення геополітичної напруженості, а також цільові заходи, такі як інфраструктурні витрати, для підвищення довгострокової продуктивності замість зміцнення короткострокового попиту", – заявив Прасад.



Міжнародний валютний фонд (МВФ), який у понеділок розпочинає щорічні весняні наради, знизить прогноз зростання світової економіки на поточний та наступний роки, заявила минулого тижня директор-розпорядник організації Крісталіна Георгієва. Наслідки ситуації в Україні змушують МВФ погіршити прогнози на 2022 рік для 143 країн, яких припадає 86% світового ВВП.