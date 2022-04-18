У Мінекономіки хочуть зберегти повну дерегуляцію бізнесу після війни
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Міністерство економіки припускає, що повну дерегуляція бізнесу, яку держава вимушено ввела через війну, збережуть на постійній основі.
Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі єдиного телемарафону, передає liga.net.
За її словами, уряд скоротив кількість дозволів для підприємців приблизно в одинадцять разів.
"Ми спростили і прибрали 500 дозволів, зараз по суті діють тільки 50, якими держава здійснює контроль", – зазначила Свириденко.
Держава наразі здійснює ринковий нагляд тільки за цінами на соціально значущі товари і паливо.
"Це ж на воєнний стан, а я хочу, щоб ми закріпили на законодавчому рівні повну дерегуляцію, щоб спростити реєстраційні і виробничі процедури", – наголосила очільниця Мінекономіки.