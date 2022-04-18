У Мінекономіки хочуть зберегти повну дерегуляцію бізнесу після війни

Міністерство економіки припускає, що повну дерегуляція бізнесу, яку держава вимушено ввела через війну, збережуть на постійній основі.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі єдиного телемарафону, передає liga.net.

За її словами, уряд скоротив кількість дозволів для підприємців приблизно в одинадцять разів.

"Ми спростили і прибрали 500 дозволів, зараз по суті діють тільки 50, якими держава здійснює контроль", – зазначила Свириденко.

Держава наразі здійснює ринковий нагляд тільки за цінами на соціально значущі товари і паливо.

"Це ж на воєнний стан, а я хочу, щоб ми закріпили на законодавчому рівні повну дерегуляцію, щоб спростити реєстраційні і виробничі процедури", – наголосила очільниця Мінекономіки.