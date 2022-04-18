Європа зможе скоротити енергозалежність від РФ значно швидше, ніж очікувалося, – прем'єр-міністр Італії

Європа може скоротити залежність від російської енергетики в коротший термін, ніж передбачалося раніше.

Як пише Bloomberg, про це заявив голова Ради міністрів Італії Маріо Драгі, передає Інтерфакс-Україна.

"Розширення (джерел енергоресурсів, – ред.) можливе і може бути здійснене порівняно швидко, у більш короткі терміни, ніж ми припускали місяць тому", – зазначив він.



"У нас є запаси газу, і ми отримаємо новий газ від інших постачальників", – сказав глава італійського уряду, зазначивши, що наслідки будь-яких "заходів стримування" будуть м'якими.



За словами Драгі, йдеться про "скорочення температур обігріву на один-два градуси". Аналогічні заходи вживатимуть і до кондиціонерів.



Він також повідомив, що пропозиція Італії встановити верхню межу цін на природний газ, що використовується для виробництва енергії, отримує схвалення серед інших європейських країн.