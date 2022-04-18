Кабмін підтримав націоналізацію активів російських банків на 26 мільярдів

Кабінет міністрів підтримав пропозицію Національного банку націоналізувати 26 млрд грн активів виведених з українського ринку російських банків. Для остаточного рішення залишається згода РНБО та підпис президента.

Про це повідомила очільниця Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут, передає Економічна правда.

Вона зазначила, що на рівні уряду вже є рішення щодо примусового вилучення. "Наступні кроки – це рішення РНБО та указ президента щодо введення його в дію".

Згідно з рішенням, державою будуть експропрійовані високоліквідні активи таких банків як "МР Банк" ("дочка" Сбєрбанка) та "Промінвестбанк". Зокрема, кошти на накопичувальному рахунку в НБУ, на кореспондентських рахунках банків, кредити державних компаній та зобов’язання материнських структур цих банків.

Крім цього, зазначила Рекрут, конфіскуються державні облігації у власності, тобто держава в особі Міністерства фінансів більше нічого не буде винна російським банкам. Будуть також експропрійовані депозитні сертифікати, тобто Національний банк теж не повертатиме їм кошти.

Також буде вилучено корпоративні права цих банків, щоб дозволить мати право на надлишки активів, які залишаться після націоналізації.

"Тобто, ми очікуємо, що після задоволення всіх вимог кредиторів, неплатоспроможні банки матимуть надлишки активів. Це означає, що всі черги отримають кошти", – пояснює Рекрут.

Очільниця Фонду розповіла, що у "МР банку" на накопичувальному рахунку залишається 3 млрд грн, що достатньо для задоволення потреб вкладників до 200 тис. грн та наступну чергу кредиторів та тих фізичних осіб, вклади яких перевищують цю суму. Кредитори сьомої черги, юридичні особи, отримуватимуть виплати за рахунок реалізації портфелю активів банку.

"Портфель залишився в межах 20 млрд, також є інші активи, зокрема нерухомість", – додала Рекрут. "Цього більш ніж достатньо, щоб покрити всі черги кредиторів, за виключенням пов'язаних осіб. І ми сподіваємось, що матимемо надлишки, які також повернемо державі".

При цьому права материнських структур (російських "Сбєрбанку" та "ВЕБ.РФ") повинні перейти державі: йдеться про депозити, поточні рахунки або субординований борг материнської структури в банку. Як пояснює Рекрут, це означає, що українські "дочки" не повинні будуть нічого повертати материнській структурі.

Так само держава забере у банків кредити, видані українським державним компаніям. Йдеться про чотири державні підприємства, які мають стратегічне значення. Сума цього боргу перед двома банками, без відсотків, становить близько 10 млрд грн. Водночас Рекрут відмовилася уточнювати, про які підприємства йдеться.