Вартість продуктів для приготування борщу за час повномасштабної війни зросла на 13%

За півтора місяці після вторгнення РФ вартість борщу в Україні зросла на 13%.

Про це свідчить "індекс борщу" від експертів Офісу ефективного регулювання (BRDO).

Зазначається, що під час підрахунку індексу використовували офіційні дані Мінфіна щодо середньомісячних цін на продукти. Водночас наразі неможливо підтвердити актуальність індексу для регіонів України, які перебувають в зоні активних бойових дій, зауважили експерти.

Так, станом на 15 квітня порція борщу на чотирьох осіб коштує 92,49 грн. Порівняно з 1 березня 2022 року – 81,84 грн – ціна зросла на 13,02%.

Усі інгредієнти борщу, окрім білокачанної капусти, подорожчали різною мірою: від незначних 3% до істотного 21%.

Найбільше зросла ціна м’яса. Далі за шкалою подорожчання – картопля, морква, сметана.

Єдиний овоч, ціна якого зменшилась – капуста (-5,38%). Майже не подорожчав буряк (+3%).

Зазначається, що до основних причин подорожчання м’яса в Україні можна віднести зростання собівартості виробництва продукції: існує висхідна цінова динаміка на корми та ветеринарні препарати, також значно зросли транспортні видатки.

Через низьку рентабельність виробникам стає невигідно вирощувати свиней, водночас покривати нестачу продукції імпортом зараз також вкрай важко. Розрив логістичних ланцюгів поставок призведе до виникнення дефіцитів на окремих територіях, що безумовно викличне подальший ріст цін.

Наразі стримуючим фактором ще більшого зростання цін на свинину є падіння купівельної спроможності населення, яке вимушене економити, відмовляючись від м’яса.

Водночас ринок насичений продукцією, яку виробники зараз не зможуть експортувати, що у короткостроковому періоді зможе позитивно вплинути на цінову динаміку.

Однак у довгостроковій перспективі інфляційний тиск зростатиме. Втрата експортної виручки призведе до значного зниження прибутковості виробників, які згодом намагатимуться компенсувати втрати. Також на ціни вплине стрімке зростання логістичних витрат, вартості енергоресурсів, насіння та добрив.