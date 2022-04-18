В Україну почало прибувати більше людей, ніж виїжджати, – Держприкордонслужба (оновлено)

Кількість громадян, що в’їжджають до України в останні дні перевищила кількість тих, хто прямує в напрямку країн ЄС та Молдови.

Про це свідчать дані Державної прикордонної служби України.

Так, за добу 17 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 57 тисяча осіб та 12 тисяч транспортних засобів. В тому числі з України минулої доби вибули понад 28 тисяч осіб, водночас прибули до України майже 29 тисяч осіб, близько 26 тисяч з них – українці.

За добу 16 квітня західні кордони України перетнули майже 71 тисяча осіб та 16 тисяч транспортних засобів. З України виїхали 32 тисячі осіб, прибули – більше 38 тисяч осіб, 35 тисяч з них – українці.

За добу 14 квітня західні кордони перетнули понад 77 тисяч осіб та більше 17 тисяч транспортних засобів. З України виїхали 42 тисяч осіб, а до України прибули понад 34 тисячі осіб, більше 30 тисяч з яких – українці.

За добу 15 квітня західні кордони перетнули понад 74 тисячі осіб та більше 17 тисяч транспортних засобів. З України виїхали 38 тисяч осіб, а прибули – понад 36 тисяч осіб, більше 32 тисяч з них – українці.

"Тенденція до збільшення пасажиро-транспортного потоку здебільшого пов’язана з поверненням в Україну на Великодні свята наших співгромадян, які працюють або навчаються закордоном. Також відмічається повернення раніше евакуйованих українців з метою відвідування родичів та своїх домівок", – зазначають у Держприкорднослужбі.

Водночас польські прикордонники також фіксують збільшення кількості людей, які повертаються до України.

"17 квітня співробітники прикордонної служби Польщі зареєстрували 17,3 тис. прибулих, що на 10% менше, ніж днем раніше. Виїхали 17 квітня 19,3 тис. осіб", – йдеться у повідомленні прикордонної служби Польщі.

За даними польських прикордонників, загалом, з 24 лютого до Польщі в'їхали 2,82 млн осіб.