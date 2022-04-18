"Ощадбанк" завершив перший квартал з прибутком у 240 мільйонів
Про це повідомляє пресслужба банку.
Зазначається, що банк дотримується всіх нормативних та пруденційних вимог НБУ і має достатній запас ліквідності.
Також у банку додали, що починаючи з 24 лютого сума коштів на строкових та поточних рахунках українців в "Ощадбанку" збільшилася на 13,6 млрд грн – з 115,2 млрд грн до 128,8 млрд грн.
За період повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк видав майже 900 млн грн кредитів – переважно саме аграрним підприємствам, де на часі посівна.
Наразі 73% мережі "Ощадбанку" продовжує обслуговувати українців там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Як повідомлялося, "Ощадбанк" за 2021 рік отримав чистий прибуток у розмірі 1,1 млрд, що у 2,5 раза менше, ніж у 2020 році – 2,8 млрд грн.
Нагадаємо, "Ощадбанк" засновано 1991 року. Його єдиним власником є держава.