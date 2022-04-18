Американський виробник засобів захисту рослин FMC закрив свій завод в Росії

Американський виробник засобів захисту рослин – компанія FMC – припинила діяльність у Росії та закрила свій завод у Чувашії.

Як повідомляється на сайті українського представництва компанії, рішення про закриття бізнесу FMC в РФ вступило в силу 14 квітня.

"Корпорація не могла залишатися осторонь та ігнорувати повідомлення про військові злочини, порушення прав людини та інші звірства, вчинені російськими військовими в Україні. Ведення бізнесу FMC в Росії є неможливим, і цінності компанії не дозволяють їй працювати та розвивати свій бізнес у країні, яка несе відповідальність за війну", – наголошується у повідомленні.

В компанії додали, що з початку повномасштбаного спеціальної воєнних дій в Україні FMC призупинила нові капіталовкладення, маркетинг та рекламу, припинила діяльність у галузі НДДКР, імпорт усіх продуктів та призупинила розробку нових продуктів та бізнесу в РФ.

У 2005 році американська хімічна компанія DuPont отримала 100% контроль над підприємством з виробництва засобів захисту рослин ЗАТ "Дюпон Хімпром" (засновано в 1999 році), викупивши частку у новочебоксарського "Хімпрому", і створила власну збутову мережу.

FMC у 2017 році придбала у DuPont значну частину підрозділу засобів захисту рослин разом із відомими на російському ринку торговими марками, серед яких інсектициди для боротьби з комахами-шкідниками, гербіциди для захисту посівів зернових культур від широколистих бур'янів, йдеться на російськомовному сайті компанії.

У Росії компанія володіє АТ "ЕфЕмСі Волга" (зареєстровано в Новочебоксарську).