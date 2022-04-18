Мін’юст планує відновити реєстрацію купівлі-продажу нерухомості через місяць

Продати або придбати нерухомість в Україні поки що неможливо, оскільки робота реєстру речових прав на нерухоме майно обмежена, в тому числі, у зв’язку з можливими шахрайськими схемами.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, інформує пресслужба Мін’юсту.

Він пояснив, що серед типових рейдерських схем – використання кількох "прокладок" (фірм-посередників), через які майно миттєво, за один вечір продається декілька разів і потім його дуже важко повернути.

"Ми будемо пропонувати Кабміну встановити правило, що якщо майно придбав власник менш ніж місяць тому, – він його продати не може. Тобто нотаріус не зареєструє відчуження. Щоб не створювати ланцюжків добросовісних вигодонабувачів, в яких неможливо навіть через суд майно повернути", – сказав міністр.

Він додав, що відновити можливість реєстрації купівлі-продажу нерухомості планується протягом місяця.

"Наша мета протягом кількох тижнів, можливо місяця, повернути можливість проведення операцій і реєстрацій купівлі-продажу нерухомості, як у довоєнний період – на територіях, де бойові дії не ведуться", – запевнив Малюська.