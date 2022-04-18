Кабмін вніс до переліку критичного імпорту низку транспортних послуг

Кабінет міністрів України вніс до переліку товарів критичного імпорту ряд транспортних послуг, пов'язаних із перевезенням вантажів.

Про це йдеться у постанові Кабміну №444.

Як повідомляється, до переліку критичного імпорту потрапили: вантажоперевезення дорожніми транспортними засобами та залізничним транспортом, послуги морського та каботажного вантажного транспорту.

Крім цього, до переліку введено послуги зі складування та зберігання; послуги, суміжні з наземним та водним перевезенням; послуги з транспортного оброблення вантажів, а також інші допоміжні послуги з транспортування.

Як повідомлялося, після початку військової агресії Росії 24 лютого уряд визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого Національний банк України дозволяє купувати валюту. З того часу Кабмін понад 10 разів вносив зміни до цього списку.

Раніше повідомлялося що Кабінет міністрів ввів 62 нові позиції до переліку товарів критичного імпорту, виключивши при цьому десять позицій.