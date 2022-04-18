За добу енергопостачання відновлено для 53 тисяч споживачів, – Міненерго

За минулу добу відновлено електропостачання близько 53 тис. українських споживачів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зокрема, у Київській області – 36,3 тис. споживачів, Миколаївській – 10,1 тис., Харківській – 4,5 тис., Херсонській – 1,3 тис., Запорізькій – 800 споживачам.

Газопостачання відновлено 7,1 тис. споживачів.

Станом на 18 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 813 населених пунктів, загалом близько 675,8 тис. споживачів. Зокрема в Донецькій області – понад 292 тис. споживачів, Харківській – 102 тис., Луганській – 108 тис., Київській – 85,9 тис. споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 258 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.

Також повідомляється, що всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Усі ГЕС та ГАЕС, що входять до структури "Укргідроенерго", працюють згідно диспетчерського графіку та виконують свої зобов’язання щодо регулювання частоти і потужності енергосистеми країни.