Австрія поки не може відмовитися від російського газу, – канцлер

Австрія зможе відмовитися від російського природного газу, ймовірно, за кілька років: країна на 80% залежить від російського газу, тому "це неможливо ні сьогодні, ні завтра".

Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер, передає enkorr.

"Це неможливо ні сьогодні, ні завтра", – саме так Нехаммер окреслив перспективи відмови Австрії від російського газу.

"Можливо, через кілька років", – додав канцлер.

Він зазначив, що Австрія на 80% залежить від імпорту газу із Росії.

Австрія, відповідно до декларації про незалежність країни, підписаної в 1955 році, військово-нейтральна країна.

Раніше повідомлялося, що Литва повністю відмовилась від російського газу.