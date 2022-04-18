МВС запустило електронний сервіс для отримання довідки про несудимість

Міністерство внутрішніх справ України запустило сервіс, за допомогою якого громадяни України можуть отримати довідку про несудимість у електронному вигляді.

Електронний сервіс vytiah.mvs.gov.ua дозволяє замовити та отримати витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості" про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність/наявність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, повідомляє пресслужба МВС.

"Витяг про відсутність судимості може знадобитися для здійснення всиновлення, оформлення документів в органах соціального забезпечення, оформлення віз для виїзду за кордон та надання до установ іноземних держав, оформлення на роботу, для участі в процедурі закупівель тощо", – зазначається у повідомленні.

В міністерстві уточнили, що цю послугу може отримати фізична особа, яка досягла 14-річного віку.

Для того, щоб отримати послугу необхідно подати запит через сервіс vytiah.mvs.gov.ua, увійшовши до "Особистого кабінету" за допомогою кваліфікованого електронного підпису. В "Особистому кабінеті" можна отримати витяг в електронному вигляді з QR-кодом, що дає змогу перевірити чинність даного документа. В "Особистому кабінеті" також є змога перевірити витяг за номером або QR-кодом.