Фінський виробник фарб Teknos прийняв рішення припинити роботу в Росії

Фінський виробник фарб Teknos Group планує піти з російського ринку через вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляється на сайті компанії, 4 березня Teknos оголосив про призупинення своєї діяльності в Росії, а 12 квітня почав скорочення бізнесу.

Тепер компанія вирішила планувати контрольований вихід з російського ринку і розглядає різні сценарії для цього.

"Через розвиток ситуації та обставин ми не бачимо жодної можливості вести свій бізнес у цьому середовищі. Враховуючи погіршення умов для місцевого бізнесу, ми вирішили розпочати планування виходу з російського ринку… Наша мета – знайти власника, яка зможе продовжувати вести бізнес", – зазначив генеральний директор і власник Teknos Group Паула Саластіє.

Teknos працює в Росії з 2005 року, у червні 2015 року було відкрито сучасне виробниче підприємство "Текнос" у Санкт-Петербурзі, яке виробляє лакофарбові матеріали для металообробної та деревообробної промисловості, архітектурні покриття, а також порошкові покриття. Проектна потужність підприємства становить 10 млн літрів рідких та 2 тисячі тонн порошкових фарб на рік. Обсяг інвестицій у будівництво та оснащення заводу становив близько 17 млн ​​євро.

Teknos спеціалізується на виробництві лакофарбових матеріалів промислового призначення, а також архітектурно-будівельних та побутових фарб. Заводи компанії розташовані у Фінляндії, Швеції, Данії, Німеччині, Росії, Польщі та Китаї.