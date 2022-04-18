Київська область через війну втратила 20% складів, – дослідження

У Київській області внаслідок військових дій було зруйновано складські та логістичні комплекси загальною площею близько 364 тис. кв. м, включно з офісними приміщеннями та іншими будинками на території комплексів.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного консалтинговою та інвестиційною компанією у сфері комерційної нерухомості CBRE Ukraine, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з дослідженням, повністю або частково знищено майже 325 тис. кв. м чистих складських площ, що становить 21% від загального обсягу складських площ у Київському регіоні (станом на кінець 2021 року загальний обсяг площ становив 1,6 млн кв. м).

"Проаналізувавши інформацію про руйнування складських та логістичних об'єктів Київського регіону, ми можемо припускати умисне їх знищення з боку російської армії, для обриву логістичних ланцюгів і, як наслідок, створення штучної гуманітарної катастрофи для населення", – заявила керівниця департаменту складської та логістичної нерухомості Наталія Сокирко.

За її словами, серед зруйнованих об'єктів є продуктові та фармацевтичні складські комплекси, склади дистриб'юторів гігієнічних товарів першої потреби.

Серед складських об'єктів, повністю зруйнованих через потрапляння ракет та внаслідок пожеж: Mirazh 1 (GBA 29,8 тис. кв. м), основним орендарем якого був рітейлер Foxtrot; Komodor Logistics Park (GBA 68,9 тис. кв. м); складський комплекс Kuehne + Nagel (GBA 19 тис. кв. м); розподільний центр на лівому березі Києва (GBA 24 тис. кв. м), що належав найбільшому українському продуктовому рітейлеру "АТБ"; комплекс Prologistic Services (GBA 10,25 тис. кв. м), у якому розташовувалася фабрика з виробництва чаю Lipton Unilever; складський об'єкт UTA Service (GBA 23 тис. кв. м) та овочеве сховище Vegi Trade (GBA 20 тис. кв. м).

Часткове руйнування отримали розподільний центр у с.Копилів (GBA 30,46 тис. кв. м), що належить мережі "ATБ", один із найбільших холодних складів регіону RLC (GBA 63 тис. кв. м), складські комплекси West Gate Logistic ( GBA 97 тис. кв.м) та Terminal II у м. Буча (GBA 32 тис. кв. м), що належать інвестиційній компанії Dragon Capital, а також фармацевтичний склад Trans West (GBA 9,5 тис. кв. м) с. Мила. Основними орендарями складу West Gate Logistic були Bohnenkamp Україна, Good Wine, Ekol Logistics Ukraine, Logistic Plus, Watsons, SAVService, DC Ukraine та Mary Kay. Загальний обсяг площ частково зруйнованих складів сягнув 164 тис. кв. м.

Як зазначається у дослідженні, найбільше постраждали складські об'єкти, які розташовувалися вздовж автомобільної траси М-06, де значні руйнування зазнали с. Стоянка, с. Петрушки, с. Бузова та Макарівський район. Саме Житомирський напрямок (М-06) був найбільш популярним для складського будівництва та до кінця 2021 року загальна площа складів у цьому напрямку становила перевищувала 290 тис. кв. м.

Порівняно менше руйнувань складських об'єктів припало на Чернігівський (М-01) та Варшавський напрямок (М-07).

Проте автори дослідження вказали, що на даний момент проведення повного аналізу обсягу площ зруйнованих об'єктів неможливе, оскільки власники нерухомості вивчають масштаби руйнувань.

CBRE є найбільшою у світі консалтинговою та інвестиційною компанією у сфері комерційної нерухомості, дохід якої у 2020 році склав $23,8 млрд. Компанія входить до списку 500 найбільших компаній світу згідно з рейтингом Fortune 500 (128 місце у 2020 році).

Український офіс CBRE був відкритий у січні 2008 року та є частиною афілійованої мережі компанії.