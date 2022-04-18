Україна передала Євросоюзу заповнену анкету кандидата на вступ в ЄС

Президент Володимир Зеленський передав голові представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання нашою державою статусу кандидата на членство в ЄС.

Зеленський нагадав, що анкету-опитувальник йому передала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва разом із Високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Це важливий сигнал. Ми віримо, що здобудемо підтримку й станемо кандидатом на вступ. Після цього розпочнеться наступний, фінальний етап. Дуже віримо, що ця процедура відбудеться в найближчі тижні і що вона буде позитивною для історії нашого народу, зважаючи на ціну, яку він заплатив на шляху до незалежності й демократії", – сказав Зеленський.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигал відзначив, уряд разом із командою Офісу президента дуже оперативно підготували відповіді, і вже зараз триває робота над інтеграцією України у Європейський Союз.

"Ми вже інтегровані в електроенергетичну мережу ЄС. Зараз ми продовжуємо роботу з Єврокомісією щодо інтеграції та спільної мережі безкоштовного роумінгу, безкоштовного платіжного простору", – повідомив голова уряду.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна розраховує набути статусу країни-кандидата на членство в Європейському союзі за підсумками засідання Європейської Ради у червні.

"Ми розраховуємо отримати статус країни-кандидата на членство в ЄС за підсумками засідання Європейської Ради у червні. Далі маємо розпочатися переговори про вступ, які мають відбуватися за прискореною процедурою", – написав Єрмак на своєму каналі в Telegram.

За його словами, першу частину опитувальника для оцінки можливості України отримати статус кандидата в члени ЄС було заповнено за тиждень та відправлено Єврокомісії.

"Далі працюємо над другою частиною і чекатимемо позитивної рекомендації Єврокомісії. Зараз вся команда президента, Офісу та уряду працює над тим, щоб зробити все від нас залежне в найкоротші терміни. Україна буде в ЄС", – додав Єрмак.