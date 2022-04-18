"Укрпошта" обмежила продаж в одні руки поштових марок "Русскій воєнний корабль, іді …!"

З огляду на підвищений попит покупців на марки "Русскій воєнний корабль, іді …!" вони будуть продаватися в обмеженій кількості – не більше 5 листів в одні руки.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

"Шановні клієнти, у зв’язку з великим ажіотажем навколо марки "Русскій воєнний корабль, іді …!" та щоб забезпечити можливість якомога більшій кількості людей придбати пам’ятну марку, "Укрпошта" вводить обмеження на покупку марок. Відсьогодні продаж марки "Русскій воєнний корабль, іді …!" у відділеннях "Укрпошти" буде здійснюватися за принципом не більше 5 листів (в одному листі 6 марок) сукупно обох номіналів одному клієнту", – йдеться у повідомленні компанії.

Також обмежено продаж марок в інтернет-магазині "Укрпошти" – відтепер онлайн можна придбати не більш як 3 листи марок на одне замовлення.

№Оскільки окремі клієнти через інтернет-магазин сформували великі замовлення (максимальне замовлення зафіксоване у розмірі 38 тис. марок в одні руки), попередні замовлення марки через інтернет-магазин будуть скасовані, про що клієнти отримають окреме повідомлення", – повідомили в компанії.

Замовлення для офіційних делегацій, фондів тощо у кількості більше 5 листів "Укрпошта" обіцяє розглядати в індивідуальному порядку.

Наразі придбати марки можна у всіх обласних центрах України крім Херсону, Криму, та Луганської області. Номінал марки – 23 гривні по Україні та 45 гривень для відправки за кордон залишається незмінним.