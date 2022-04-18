Російський "Совкомфлот" закриє офіс в Європі через санкції, – Bloomberg

Найбільша російська судноплавна компанія "Совкомфлот" планує до 15 травня закрити кіпрський офіс, який забезпечує фінансовий менеджмент, бухгалтерський облік та підготовку консолідованої звітності.

Про це повідомляє Bloomberg, передають "Порти України".

За інформацією джерела, знайомого із ситуацією, компанія може перенести функції та завдання кіпрського офісу до азійської країни.

Центр фінансового управління групи, дочірня компанія Sovcomflot Cyprus Limited, створений у 2005 році.

Раніше США, Великобританія та ЄС запровадили санкції проти "Совкомфлоту".

"Совкомфлот" спеціалізується на перевезенні зрідженого газу, нафти та нафтопродуктів, один з найбільших у світі операторів танкерного флоту. Власний та зафрахтований флот, включно із судами спільних підприємств, налічує 135 суден загальним дедвейтом 11,7 млн тонн.

У лютому Міністерство фінансів США у зв’язку з військовим вторгненням РФ на територію України ввело додаткові санкції стосовно найбільшої російської морської та вантажної судноплавної компанії "Совкомфлот" та низки інших організацій, що належать або контролюються російським урядом. Аналогічні санкції запроваджено Євросоюзом.