"Нібулон" Вадатурського планує збудувати новий зерновий термінал в порту Ізмаїла

ТОВ "СП "Нібулон", один із найбільших операторів на зерновому ринку України, 15 квітня отримало від Ізмаїльської міської ради дозвіл на будівництво терміналу для перевалки зернових вантажів на земельній ділянці загальною площею 20 га.

Компанія отримала цю ділянку в оренду на 49 років, повідомляє видання "Юг.Today".

Як пояснив на пресконференції мер Ізмаїла Андрій Абрамченко, компанія вирішила побудувати новий термінал для перевалки зернових через блокаду українських морських портів російським військовими кораблями, що унеможливлює експорт із усіх портів, крім розташованих на Дунаї.

"Це велика інвестиція в міську економіку, нові робочі місця, надходження до міського бюджету, тому що реєстрація буде в Ізмаїлі. Модернізація існуючих залізничних та автомобільних шляхів. Чим "Нібулон" відрізняється – це залізничною доставкою", – наголосив Абрамченко.

Згідно з рішенням Ізмаїльської міськради, "Нібулон" має намір збудувати власний перевалочний комплекс для забезпечення логістики сільгосппродукції. При цьому потужності Ізмаїльського морського порту і елеватора не будуть задіяні.

Абрамченко додав, що агрохолдинг також розглядає можливість залучити до своїх логістичних схем флот Українського Дунайського пароплавства.

Водночас співрозмовник видання в Ізмаїльському порті зазначає, що залізнична станція "Ізмаїл" має недостатню пропускну спроможність.

"Плюс залізничні вагони "Нібулона", це мінус така сама кількість вагонів, які могли б доставити вантажі до Ізмаїльського морського порту", – вказав співрозмовник видання.

За його даними, залізнична станція "Ізмаїл" здатна пропустити лише десять товарних поїздів на добу, тобто не більше 420 вагонів.

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Як повідомлялося, Україна до російського військового вторгнення щомісяця експортувала до 5 млн тонн сільгосппродукції через порти Одеси та Миколаєва, проте зараз через їхню морську блокаду Росією може щомісяця перевозити близько 500 тис. тонн зернових. Це призводить до щомісячного недоотримання близько $1,5 млрд експортних прибутків.

ТОВ "СП "Нібулон" створено в 1991 році. Має 27 перевантажувальних терміналів та комплексів з прийому, потужності зберігання 2,25 млн тонн та флот з 83 од. (з них 23 буксири), а також Миколаївський суднобудівний завод. "Нібулон" обробляє 82 тис. га землі у 12 областях України та експортує сільгосппродукцію більш ніж у 70 країн світу.

Агрохолдинг у 2021 році експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції.

Керівником та мажоритарним власником "Нібулона" є Олексій Вадатурський.