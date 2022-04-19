Профільний комітет Ради схвалив податкові пільги для індустріальних парків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики схвалив для прийняття ухвалити у другому читанні законопроєктів №5688 та №5689, які передбачають надання податкових пільг учасникам індустріальних парків (ІП).

Про це голова Комітету, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив на своєму каналі у Telegram.

"За результатами засідання комітету прийнято рішення рекомендувати парламенту ухвалити законопроекти N5688 та N5689 у другому читанні та в цілому", – написав депутат.

За його словами, під час розгляду законопроєктів Комітет запропонував їх доопрацювати.

Зокрема, підтримані Комітетом поправки покликані врегулювати процедуру питання справляння податку на прибуток, а також доопрацьований перелік товарів, які можуть ввозитись учасниками індустріальних парків без сплати митних платежів. Крім того, поправками встановлено обмеження щодо створення індустріальних парків, та участі в них суб’єктам господарювання, що пов’язані економічними зв’язками з державою-агресором.

Водночас перший заступник керівника Комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк висловив сумнів у необхідності запровадження нових податкових пільг під час війни.

"Я не голосував. Вважаю, що грошей зараз немає у бюджеті на такі пільги. Мінфін солідарний з такою думкою", – написав Железняк у Telegram.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила відновідні законопроєкти №5688 та №5689 у першому читанні в грудні 2021 року.

Зокрема, законопроєкт №5688 передбачає:

звільнення від оподаткування податком на додану вартість імпорту нового устаткування (обладнання), що ввозяться учасниками індустріальних парків для власного використання з метою здійснення діяльності у сферах переробної промисловості або науково-дослідної діяльності на території (в межах) індустріального парку;

звільнення від податку на прибуток протягом 10 років учасників індустріальних парків за умови за їх бажанням та заявою і за умови виконання ряду встановлених законопроектом умов;

надання права органам місцевого самоврядування встановлення пільгових ставок податку на нерухомість і плати за землю.

Законопроєктом №5689 пропонується звільнити від оподаткування митом нове устаткування (обладнання) з переліком УКТ ЗЕД, що ввозяться учасниками індустріальних парків виключно для власного використання для здійснення ними діяльності у сферах переробної промисловості або науково-дослідної діяльності на території (в межах) індустріального парку.

Водночас Мінекономіки України та Комітет з питань бюджету в своїх висновках зазначали, що прийняття цих законопроєктів може призвести до зменшення доходів державного і місцевих бюджетів, зокрема, відповідно від податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, плати за землю, податку на нерухоме майно, а також митних платежів.

Головне експертне управління Верховної Ради також висловило застереження щодо встановлення податкових преференцій окремим суб’єктам господарювання - учасникам індустріального парку, фактично без встановлення додаткових вимог.

"Це, зокрема, може призвести не стільки до залучення нових інвестицій, скільки до "перетоку" суб’єктів господарювання до індустріальних парків через встановлення різних умов оподаткування, що може мати наслідком викривлення економічної конкуренції в Україні через зниження податкового навантаження на відповідних учасників індустріальних парків та зменшення бюджетних надходжень", – вказують експерти.