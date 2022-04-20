Уряд пропонує забезпечити вільний обіг товарів, які відповідають вимогам безпечності нехарчової продукції ЄС

Уряд підтримав законопроєкт, яким пропонується забезпечити вільний обіг на території України товарів, що відповідають вимогам щодо безпечності нехарчової продукції ЄС.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Урядовий портал".

"Наша основна мета – європейське майбутнє, європейські стандарти в усьому. Після війни плануємо будувати нову українську економіку, яка буде частиною великої європейської. Ми вже приєдналися до європейської енергомережі, говоримо про єдиний платіжний простір та безкоштовний роумінг. Україна переможе і буде заможним, вільним членом Європейського Союзу", – наголосив він.

Прем’єр нагадав, що 18 квітня Україна передала відповіді на опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в ЄС. За його словами, документ був заповнений у рекордний термін.