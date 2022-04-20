Уряд пропонує забезпечити вільний обіг товарів, які відповідають вимогам безпечності нехарчової продукції ЄС
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Уряд підтримав законопроєкт, яким пропонується забезпечити вільний обіг на території України товарів, що відповідають вимогам щодо безпечності нехарчової продукції ЄС.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Урядовий портал".
"Наша основна мета – європейське майбутнє, європейські стандарти в усьому. Після війни плануємо будувати нову українську економіку, яка буде частиною великої європейської. Ми вже приєдналися до європейської енергомережі, говоримо про єдиний платіжний простір та безкоштовний роумінг. Україна переможе і буде заможним, вільним членом Європейського Союзу", – наголосив він.
Прем’єр нагадав, що 18 квітня Україна передала відповіді на опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в ЄС. За його словами, документ був заповнений у рекордний термін.