У Києві з 21 квітня поновлюють рух поїздів метро до станції "Лісова"
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Із четверга, 21 квітня, рух поїздів у столичному метро відновлять до станції "Лісова".
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Крім того, інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин.
Рух поїздів здійснюється:
- Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";
- Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
- Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".
Зазначається, що також працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту".
Водночас без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності", "Хрещатик" та "Кловська".
Також підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.