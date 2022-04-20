Danone припинила імпорт продукції Evian та Alpro в РФ

Французька компанія Danone припинила імпорт у Росію мінеральної води Evian та продукції рослинного походження Alpro.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за перший квартал поточного року.

"Danone прийняла рішення істотно змінити бізнес у Росії, переорієнтувавши його на базові молочні продукти, дитяче та лікувальне харчування та припинивши імпорт Evian і Alpro", – зазначили у компанії.

Раніше компанія оголосила, що призупиняє інвестиції в РФ, але продовжить виробництво та дистрибуцію молочних продуктів, дитячого та медичного харчування. При цьому Danone не очікує прибутку від російського бізнесу – головна компанія не отримуватиме дивіденди та інші платежі від російської структури, а весь прибуток, отриманий на ринку РФ, буде спрямований на гуманітарні цілі.

До групи Danone у Росії входять 16 підприємств. У портфель її брендів входять марки "Активіа", "Простоквашино", "Тема", "Ростишка" та ін.

Раніше компанія засудила російське вторгнення в Україну, але заявила, що не планує зупиняти роботу своїх підприємств в Росії. У Danone переконані, що підтримка компанією російського народу та її співробітників не означає, що вона підтримує дії Москви.

Danone Group – найбільша молочна компанія в Росії, входить до ТОП-3 найбільших виробників продуктів харчування в Росії. Інвестиції компанії в російський бізнес оцінюються у $2,5 млрд, їй належать більше 10 заводів в РФ.