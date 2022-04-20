Netflix вперше зафіксував відтік передплатників

Американський стрімінговий сервіс Netflix у січні-березні зафіксував чистий відтік кількості передплатників уперше у своїй історії, при цьому компанія прогнозує ще більше падіння у другому кварталі.

Як зазначили в компанії, у першому кварталі кількість клієнтів платних сервісів знизилася на 200 тисяч – до 219,64 млн. Наприкінці січня Netflix очікувала, що їхня кількість збільшиться на 2,5 млн, передає Інтерфакс-Україна.



Цей показник включає втрату близько 700 тис. передплатників у Росії, де компанія призупинила роботу на початку березня. Без цього фактора чистий приток у січні-березні склав 500 тис. передплатників.



У США та Канаді кількість користувачів зменшилася на 640 тис. через підвищення цін.



У поточному кварталі Netflix передбачає зниження кількості передплатників на 2 млн. Хоча аналітики очікують на приріст на 2,55 млн, повідомляє MarketWatch.



Чистий прибуток Netflix у січні-березні знизився до $1,6 млрд, або $3,53 у розрахунку на акцію, порівняно з $1,71 млрд, або $3,75 на акцію, за аналогічний період минулого року. Виручка підвищилася майже на 10% і досягла $7,87 млрд проти $7,16 млрд роком раніше.